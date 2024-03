Een gevonden haar op Java leidt tot zoektocht naar uitgestorven gewaande tijger

In 2017 was er een korrelige foto. Twee jaar later was het een haar. Twee voorzichtige aanwijzingen die erop zouden wijzen dat de Javaanse tijger dan misschien toch niet is uitgestorven. En genoeg aanleiding voor Indonesische natuurbeschermers om meer bewijs te vinden dat de soort nog steeds in het wild voorkomt.

Vroeger waren er drie tijgersoorten in Indonesië: de Sumatraanse tijger, de Javaanse en de Balinese tijger. De Javaanse en Balinese tijgers werden respectievelijk in 2008 en 2013 uitgestorven verklaard, waardoor alleen de Sumatraanse ondersoort overbleef. En ook de Sumatraanse tijger staat op de lijst van bedreigde diersoorten.

Maar vooral de gevonden haar geeft voldoende aanleiding om de zoektocht naar de Javaanse tijger voort te zetten. Uit onderzoek dat vorige week is gepubliceerd blijkt dat de haar enkele kenmerken had van die tijgersoort.

Op 18 augustus 2019 zei een Javaanse lokale natuurbeschermer dat hij een Javaanse tijger had gezien op een plantage nabij het dorp Cipeundeuy in het bos van Zuid-Sukabumi, West-Java. Daarop lichtte hij een onderzoeker in, die afreisde naar Cipeundeuy.

Veldstudies

Die vond een haar, mogelijk van een tijger, op een hek en voetafdrukken en klauwsporen die van een tijger zouden kunnen zijn. De haar werd geanalyseerd en vergeleken met haar van een Javaanse tijger uit 1930 die in een museum in de stad Bogor werd bewaard.

Ter vergelijking werden ook haren van het Javaanse luipaard en andere ondersoorten van de tijger gebruikt in de genetische analyses.

"Uit deze uitgebreide DNA-analyse concluderen we dat het haarmonster uit Zuid-Sukabumi tot de Javaanse tijger behoort, en dat het in dezelfde groep valt als het museumexemplaar verzameld in 1930. Of de Javaanse tijger daadwerkelijk nog in het wild voorkomt, moet worden bevestigd met verdere genetische en veldstudies", concludeerden de onderzoekers.

Terughoudendheid

Dat moet gaan gebeuren met cameravallen en uitgebreid DNA-onderzoek. "Het onderzoek heeft tot speculatie geleid dat de Javaanse tijger nog steeds in het wild leeft", zegt een woordvoerder van het Indonesische ministerie dat toezicht houdt op het natuurbehoud tegen persbureau Reuters. "We treffen voorbereidingen om hierop te reageren."

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) in Indonesië heeft aangedrongen op terughoudendheid bij het naar buiten brengen van de bevindingen aan het publiek, uit angst voor jagers. Stroperij is een belangrijke oorzaak van het uitsterven van de tijgersoorten. Ook ontbossing speelt daarin een belangrijke rol.