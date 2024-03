Doden en gewonden bij ongeluk Flixbus bij Leipzig

Bij een ongeluk met een Flixbus in Duitsland zijn vanochtend ten minste vijf mensen om het leven gekomen. Ook zijn er volgens de politie veel gewonden. De bus raakte door nog onbekende oorzaak in de buurt van de stad Leipzig van de weg en kwam op z'n kant in de berm terecht.

Volgens de Duitse omroep MDR was de bus onderweg van Berlijn naar Zürich, toen hij om 09.45 uur vlak bij een verkeersplein van de weg raakte.

De politie en de hulpdiensten rukten massaal uit. De ziekenhuizen in Leipzig hebben allemaal ruimte vrijgemaakt om de gewonden te kunnen behandelen.

In de dubbeldekker zaten 53 reizigers en twee chauffeurs, laat Flixbus weten. "Onze gedachten zijn bij alle mensen die door het ongeluk zijn getroffen en hun familie", zegt een woordvoerder van de busonderneming.

Ook verkeersminister Martin Dulig van de Duitse deelstaat Saksen zei in een eerste reactie dat zijn gedachten uitgaan naar de familie van de slachtoffers en de gewonden.