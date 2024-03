Brenet speelt niet meer voor FC Twente na veroordeling tot celstraf

Joshua Brenet komt niet meer in actie voor FC Twente, meldt de club. De verdediger werd gisteren veroordeeld tot een celstraf van een maand wegens tweemaal rijden zonder geldig rijbewijs.

Het contract van Brenet liep per 1 juni af. Eerder was al bekend geworden dat de 30-jarige voetballer zijn contract in Enschede niet zou verlengen.

"FC Twente heeft kennisgenomen van de veroordeling van Joshua Brenet. FC Twente en zijn management zijn in overleg over ontbinding van zijn contract. Brenet zal niet meer in actie komen voor FC Twente", schrijft Twente in een summier bericht op zijn website.