Vijlbrief: groen licht voor zoutwinning Haaksbergen

Demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw stemt in met zoutwinning in Haaksbergen. Hij heeft de noodzakelijke vergunningen verleend. Zoutproducent Nobian krijgt toestemming om maximaal 14,5 miljoen ton zout te halen uit acht 'cavernes' (ondergrondse ruimtes). De productieperiode loopt tot en met 2050.

Over de zoutwinning is lang gepraat en veel mensen maakten zich zorgen over overlast en veiligheid. Maar na tussenkomst van 'verkenner' Bernard Wientjes en adviezen van het Staatstoezicht op de Mijnen kwam Vijlbrief vorig jaar tot de conclusie dat zoutwinning veilig mogelijk is.

Gemeenteraad ging akkoord

Bij het besluit van de staatssecretaris om de vergunning te verlenen, speelde een belangrijke rol dat de gemeenteraad van Haaksbergen vorig jaar na een slepende discussie met de winning akkoord is gegaan. In de loop van de tijd zijn enkele aanpassingen in de eerdere plannen gedaan.

Zo is de hoeveelheid te winnen zout kleiner geworden (oorspronkelijk 47 miljoen ton, nu 14,5 miljoen ton), net als het aantal locaties (eerder twaalf, nu acht).

Nog bezwaar mogelijk

Verder is de mogelijkheid om na de winning waterstof op te slaan in de cavernes van tafel. Ook heeft Nobian een garantiefonds toegezegd om eventuele schades te bekostigen.

De vergunningen zijn nog niet definitief: vanaf morgen kunnen belanghebbenden bezwaar maken. De bezwaartermijn loopt tot en met 10 mei.