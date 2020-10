Eerste nederlaag Everton, dat nu de koppositie moet delen met Liverpool

Everton heeft in de Premier League zijn eerste nederlaag geleden, waardoor het op de eerste plek gezelschap krijgt van stadgenoot Liverpool. Het elftal van coach Carlo Ancelotti verloor met 2-0 bij Southampton.

In de eerste helft was Gylfi Sigurdsson dicht bij succes voor Everton, maar hij schoot tegen de lat. Vervolgens sloeg Southampton toe: Ward-Prowse opende de score na een combinatie met Danny Ings, die later ook de aangever was bij de 2-0 van Che Adams. Kort voor rust schrapte de VAR wegens buitenspel de 3-0 van Stuart Armstrong.

Na de pauze probeerde Everton het tij nog te keren, maar na de rode kaart voor Lucas Digne voor een overtreding op Kyle Walker-Peters vocht het voor een verloren zaak.