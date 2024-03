Volksfeest in Georgië, dat na 3 zeges in 10 duels debuteert op EK

Op dinsdag was Griekenland (FIFA-49) de tegenstander in de finale van de play-offs. In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd er niet gescoord in Tbilisi.

In de strafschoppenserie miste (de aan Metz verhuurde) Ajacied Georges Mikautadze een strafschop. Anastasios Bakasetas en oud-VVV'er Giorgos Giakoumakis misten voor de Grieken.

Nika Kvekveskiri schoot de beslissende strafschop binnen. Daarna was het feest in de kleedkamer en ook op de afsluitende persconferentie, zoals in het X-bericht hieronder te zien is.