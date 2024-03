Rutte wil als topman NAVO band met Azië aanhalen

Als demissionair premier Rutte leiding gaat geven aan de NAVO wordt wat hem betreft de band met Azië versterkt. Dat heeft Rutte gezegd in China, in een gesprek met studenten van de universiteit van Peking. De relatie met Azië is van belang om "de wereld stabiel te houden", zei Rutte.

Hij is een van de twee officieuze kandidaten om de huidige secretaris-generaal, de Noor Jens Stoltenberg, op te volgen. De ander is president Iohannis van Roemenië. Hoewel Rutte zijn ambitie kenbaar heeft gemaakt heeft hij zich nog niet uitgelaten over zijn mogelijk toekomstige rol bij de NAVO. De 32 lidstaten moeten unaniem besluiten over de nieuwe chef.