Jongeren vliegen vaker dan ouderen en voelen zich daar minder schuldig over

Jongeren reizen vaker met het vliegtuig dan ouderen en zijn minder bereid om dat op te geven, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ze voelen zich ook minder schuldig over de vliegvakanties en vinden minderen of stoppen met vliegen een grotere opgave dan ouderen.

Van de ondervraagde jongeren reisde 61 procent in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek met het vliegtuig. Bij de 75-plussers ging het om 14 procent. Ruim 1 op de 5 jongeren die wel eens vliegen voelt zich hier schuldig over vanwege het klimaat. Dat is grofweg hetzelfde bij de mensen tussen de 25 en 65 jaar. De leeftijdsgroep daarboven ervaart juist relatief vaak vliegschaamte.

Vliegschaamte

De vliegvakanties helemaal links laten liggen is voor verreweg de meeste mensen een brug te ver; maar 6 procent van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar is hier zeker toe bereid, tegen 24 procent van de oudste leeftijdsgroep.

"Het is een luxegoed", zegt onderzoeker Tanja Traag van het CBS. "Veel mensen vinden het heel fijn om op vakantie te gaan. Staan voor je principes betekent dat je andere keuzes maakt, maar het is dan lastig om te kiezen voor een treinvakantie naar Drenthe in plaats van een vliegreis naar Bali."

Vakantiegangers verkopen het volgens Traag aan zichzelf door te zeggen dat ze de vakantie nodig hebben en dat het voor die ene keer toch niet uitmaakt.

Korter douchen

Het CBS vroeg ook aan verschillende leeftijdsgroepen hoe 'klimaatbewust' ze zichzelf vinden. Gemiddeld geven jongeren tussen de 18 en 25 jaar zichzelf daarvoor een 6,2. De oudste leeftijdsgroepen (vanaf 65 jaar) geven zichzelf een 7 of hoger.

CBS-onderzoeker Traag denkt niet dat ouderen zichzelf een hoger cijfer geven doordat ze sneller van zichzelf vinden dat ze goed bezig zijn. "Ouderen zijn bijvoorbeeld veel meer geneigd korter te douchen en de verwarming of het licht uit te doen als ze een kamer verlaten."

Bovendien vindt 60 procent van de jongeren van zichzelf dat ze het beter kunnen doen. Dat geldt ook voor de andere leeftijdscategorieën, hoewel de percentages daar iets lager liggen.

In november bleek al uit CBS-cijfers dat vrouwen en 75-plussers bezorgder zijn over het klimaat dan jongeren onder de 25 en mannen.