Amerikaanse beeldhouwer Richard Serra, bekend om enorme stalen sculpturen, overleden

Het kunstwerk in Zeewolde is vooral in trek bij Amerikaanse en Chinese toeristen, maar verkeert in slechte staat. Dit voorjaar wordt het werk gerenoveerd. De muren worden opnieuw opgebouwd. Daaraan betaalt de studio van de kunstenaar zelf 1 miljoen euro mee. De overige 175.000 euro betaalt de provincie.

Open Ended

De 'minimalist' Serra maakte kunst over de hele wereld. Zo 'bouwde' hij, ook in Nederland, een drietal muren die in de beeldentuin van het Kröller-Müller Museum staan. In Museum Voorlinden in Wassenaar kunnen bezoekers door zijn stalen constructie Open Ended (2007-2008) lopen.