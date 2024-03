Pensioenfondsen willen miljarden in energietransitie steken

De vijf grootste pensioenfondsen van Nederland zijn bereid miljarden te steken in de energietransitie. Dat blijkt uit een voorstel dat ze dinsdag hebben gestuurd aan de informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol, waar het FD over schrijft.

De fondsen bevestigen dat de plannen er zijn, al zijn die nog niet heel concreet. De pensioenfondsen willen vooral meer geld steken in de uitbreiding van warmte- en elektriciteitsnetten.

Om hoeveel geld het exact gaat staat niet in het document, maar de pensioenfondsen beheren gezamenlijk bijna 900 miljard euro aan pensioengeld van ambtenaren, bouwvakkers, metaalwerkers en zorgmedewerkers.

Voorwaarden

"We willen graag meer betekenen, we willen en kunnen meer investeren in de Nederlandse energietransitie", schrijven de pensioenfondsen ABP, PFZW, PMT, BpfBouw en PME in het voorstel, ingezien door de NOS.

Pensioenfondsen investeren vaker in Nederlandse projecten, maar doen dat doorgaans niet gezamenlijk. Ze stellen wel voorwaarden aan het aanbod. Ze willen met het nieuwe kabinet een partnerschap aangaan voor de lange termijn en daarmee voorkomen dat een volgend kabinet de plannen wijzigt.

Ook moeten de risico's voor de pensioenfondsen worden beperkt. Als een project verlies oplevert, moet de staat een deel van de schade op zich nemen. "We zijn een pensioenfonds en kunnen niet zomaar overal geld in stoppen. De risico's moeten we op een goede manier verdelen", zegt Harmen van Wijnen, voorzitter van het pensioenfonds voor ambtenarenfonds ABP in het NOS Radio 1 Journaal.