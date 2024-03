Kweker mag geen lelies telen naast Drentse basisschool

Een kweker in het Drentse Diever krijgt geen toestemming om lelies te gaan telen naast een basisschool en peuterspeelzaal. Hem is een ander perceel aangeboden, verder weg van de bebouwing.

Het is voor het eerst dat de omstreden lelieteelt in Drenthe aan banden wordt gelegd. Bij de teelt worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, die ernstige neurologische aandoeningen kunnen veroorzaken zoals Parkinson, Alzheimer en ALS.

In Diever had een kweker het plan om nog dit jaar lelies te kweken aan de Molenweg, vlak bij basisschool De Singelier en de inpandige peuterspeelzaal. Het idee leidde tot onrust onder de omwonenden.

"Zo'n langjarige blootstelling aan bestrijdingsmiddelen brengt veel extra risico's voor onze gezondheid met zich mee, vooral voor opgroeiende kinderen", aldus Dick van Dijk, een van de 35 mensen die bezwaar maakten tegen de vergunning, bij RTV Drenthe.

Benieuwd naar vervolgverhaal

Maandag kondigde Van Dijk aan dat de bewoners naar de rechter stappen. Maar gisteravond maakte het gemeentebestuur duidelijk dat de teler niet aan de gang mag naast de basisschool.

"We hebben de teler enkele weken geleden gevraagd om op zoek te gaan naar een ander perceel", zei wethouder Renate Masselink (VVD) tijdens een spoeddebat van de gemeenteraad. "Dat is hartstikke ingewikkeld, want de meeste teeltplannen zijn al gemaakt. Maar gelukkig is het uiteindelijk toch nog gelukt om een perceel te vinden."

Bewoner Van Dijk reageert "voorzichtig" blij. "Het is een goede eerste stap, maar in de nabije omgeving van de school zijn nog meer lelievelden. Dus ik ben heel benieuwd naar het vervolgverhaal", zegt hij bij RTV Drenthe. Of de aangekondigde rechtszaak nu van tafel is, wil hij niet zeggen. Ouders van de leerlingen en omwonenden gaan nu eerst met hun advocaat om tafel.

57 soorten pesticiden

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt is al langer omstreden. In Drenthe, een van de weinige plekken waar de teelt plaatsvindt, schakelden ongeruste omwonenden van lelievelden in 2019 een onafhankelijk onderzoeker in.

Die ontdekte in de buurt van Drentse leliekwekers 57 verschillende soorten bestrijdingsmiddelen in groenten en in de bodem. Sommige van die stoffen bleken zeer giftig. Bovendien kan vermenging van verschillende soorten pesticiden nog meer risico opleveren, stelde de onderzoeker.

Bij het onderzoek van toen bleef onduidelijk of de middelen een gezondheidsrisico vormen voor de omwonenden. Maar negen bewoners in Boterveen, niet ver van Diever, waren bang van wel. Zij spanden vorig jaar zomer een kort geding aan tegen een leliekweker, waarbij ze een verbod vroegen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Tamelijk onverwacht kondigde de rechter inderdaad een verbod af omdat hij een duidelijk verband zag tussen het gebruik van sommige pesticiden en een aantal ziektes.

"Ten aanzien van een aantal gewasbeschermingsmiddelen die de lelieteler gebruikt, kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat zij een onaanvaardbaar schadelijk effect kunnen hebben op mensen", motiveerde de kortgedingrechter zijn uitspraak. De leliekweker in Boterveen is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak.