Jackpot van 1,13 miljard dollar van megaloterij valt in VS

7, 11, 22, 29, 38 en Megaball 4. Met die getallenreeks op een loterijlot is iemand in de Amerikaanse staat New Jersey multimiljonair geworden. De jackpot van de Mega Millions-loterij van 1,13 miljard dollar is gevallen.

Sinds 8 december vorig jaar viel de Mega Millions-jackpot niet, wat neerkomt op 30 opeenvolgende trekkingen zonder een grote winnaar. De kans om de grote prijs te winnen is dan ook extreem klein: ongeveer 1 op 302 miljoen.

De winnaar hoeft niet uit New Jersey te komen. Wel is zeker dat het lot daar is verkocht. De jackpot staat op plek 5 in de lijst van hoogst uitgekeerde geldbedragen van de Mega Millions-loterij. En in de lijst van alle loterijen in Amerika staat deze jackpot op plek 8.

Het hoogste uitgekeerde bedrag is 2,04 miljard dollar. Die prijs viel op 7 november 2022 in de zogenoemde Powerball-loterij op een lot uit Californië. De loterij maakte de naam van de winnaar bekend, maar deelde op diens verzoek verder geen informatie over hem. De winnaar van de Mega Millions mag anoniem blijven dankzij een nieuwe wet in New Jersey.

Terug naar 20 miljoen

De winnaar kan ervoor kiezen het geldbedrag in één keer te incasseren; na aftrek van belasting komt dat neer op 537,5 miljoen dollar. Een andere optie is de uitbetaling over 30 jaar te spreiden, waarover de winnaar jaarlijks alleen inkomstenbelasting moet betalen.

In het verleden kozen mensen er meestal voor om het bedrag in één keer te ontvangen. Over of dat een verstandige keus is, schreef The New York Times eerder.

Nu de Mega Millions-jackpot is gevallen, staat het geldbedrag voor de volgende trekking weer op het standaardbedrag van 20 miljoen dollar.