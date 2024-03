Koster legt uit waarom succescoach Bakker weg moet bij Ajax: 'Willen naar Europese top'

"Vaak zie je in de voetballerij dat er pas gehandeld wordt op het moment dat iedereen al roept dat de trainer weg moet. En dat is nu niet zo. Voor ons was het nu de vraag wat we als organisatie moeten doen om aan te sluiten bij de Europese top. Op basis daarvan maak ik mijn beslissing en zoeken we naar een coach van wie wij denken: die heeft de potentie om ons verder te brengen."

'Meer manager dan trainer'

Als we doorvragen, krijgen we een klein beetje meer inzicht in hetgeen Koster nu eigenlijk mist bij de huidige hoofdtrainer.

"Toen Bakker begon, was de staf klein. Als je ziet wat er nu allemaal om haar heen beweegt, dan is dat een stuk meer geworden. En dan denk je: is Suzanne met de ambitie die zij heeft nog altijd de juiste persoon? Daarop zeg ik nu 'nee'."

Het lijkt er dus op dat Ajax zoekt naar iemand die iets meer een manager is dan alleen hoofdtrainer. "Als je ziet hoeveel rollen er nu zijn rondom een spelersgroep is het wel zo dat je daar de nodige vaardigheden voor nodig hebt. Dat is anders dan tien jaar terug, toen ik zelf ook nog speelster was", vertelt Koster.

"Toen had je alleen een hoofdcoach, een assistent-trainer, een keeperstrainer en een fysio en dat was het. Maar vandaag de dag is de staf echt groot. Dus er wordt niet alleen op voetbaltechnisch gebied veel gevraagd, je moet het ook kunnen managen."