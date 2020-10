Napoli toont sportief herstel, oudste Insigne zet broertje op zijn plek

Napoli is opgeklommen naar de tweede plek in de Serie A. Drie dagen na de nederlaag tegen AZ werd met 2-1 gewonnen bij middenmoter Benevento.

Benevento-Napoli werd vooral het duel tussen de broers Roberto en Lorenzo Insigne.

Roberto (26) stond jarenlang onder contract bij Napoli. In die periode werd hij zes keer verhuurd, totdat Benevento de laatbloeier een jaar geleden kocht. Met die club werd hij afgelopen seizoen kampioen van de Serie B. Nota bene tegen zijn oude club maakte hij nu van dichtbij zijn eerste treffer op het hoogste niveau.

Verhoudingen

Zijn broer Lorenzo (29) geldt al jaren als boegbeeld van Napoli en maakte in de tweede helft even duidelijk hoe de verhoudingen liggen binnen de familie. Met een geweldige pegel schoot de kleine linksbuiten via de onderkant van de lat raak.

Invaller Andrea Petagna bezorgde Napoli na driekwart wedstrijd de winst, die het elftal van Gennaro Gattuso naar de tweede plek brengt in Italië. Juventus, waartegen Napoli tot dusver de enige (reglementaire) nederlaag van het seizoen heeft geleden, komt zondagavond nog in actie en kan op een gelijk aantal punten komen. AC Milan blijft sowieso tot volgende week koploper.