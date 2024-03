Wekdienst 27/3: Rutte praat met Xi • Duizenden agenten staken

Goedemorgen! Demissionair premier Rutte ontmoet vandaag in Peking de Chinese president Xi Jinping. Rutte was in 2018 voor het laatst in China. Er staat ook weer sport op de agenda: de voetbalsters van Ajax spelen in Londen de return van de kwartfinales van de Champions League tegen Chelsea.

Eerst het weer: veel bewolking en vooral in het oosten en noordoosten wat lichte regen. Vanmiddag komt in het westen ook af en toe de zon tevoorschijn. Maxima rond 12 graden en een meest matige zuid- tot zuidwestenwind.