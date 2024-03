Tweede Kamer: warmtenetten snel goedkoper maken

Nu is de prijs die gebruikers van warmtenetten betalen nog gebaseerd op de gasprijs. Als de prijs van gas stijgt, gaat ook die van het warmtenet omhoog. Minister Jetten werkt aan een wet om een eigen prijs voor warmte te berekenen, gebaseerd op de kosten van het warmtenet.

Maar dat duurt Kamerlid Grinwis van de ChristenUnie te lang. "Hoe langer we wachten met duidelijkheid bieden over de prijs voor warmte hoe kleiner de rol van warmtenetten wordt. Dus laten we vandaag duidelijkheid bieden over die prijs."

Loskoppeling

Daarom wil Grinwis de 'ontkoppeling van de warmteprijs aan de gasprijs' regelen in de warmtewet die de Tweede Kamer vandaag bespreekt. Daarvoor krijgt hij steun van GroenLinks-PvdA en de VVD. "Die loskoppeling is nodig, want mensen op een warmtenet betalen te veel voor hun energie op dit moment", vindt Kamerlid Erkens van de VVD.

De vraag is wel op welke termijn deze ontkoppeling echt verlichting biedt voor warmtenetgebruikers. "Als wij deze wet nu aanpassen, zul je de eerste effecten begin volgend jaar merken, maar sommige onderdelen zullen pas eind volgend jaar effect hebben", denkt Erkens. "Daarom moeten we ook vaart maken."

Kamerlid Kröger van GroenLinks-PvdA is het daarmee eens. "We moeten ervoor zorgen dat warmtenetten echt een aantrekkelijk alternatief worden en dat zullen we ook vanuit Den Haag moeten regelen." Het is de bedoeling dat warmtenetten uiteindelijk in 2050 een derde van de Nederlandse huishoudens verwarmen.

Kamerleden vinden dat gebruikers nu te veel betalen voor het warmtenet: