Schouten slaagt voor derde examen en stelt kandidatuur voor positie naast Frenkie de Jong

De doorgaans balvaste Schouten leed tegen Ierland in de Johan Cruijff Arena veel balverlies. Dat had de bondscoach ook gezien. "Het kan aan het veld liggen, want dat was stroperig en dramatisch, maar oké, hij speelde niet goed", zei Koeman na afloop.

De vraag was of het Oranje-shirt voor Schouten te zwaar weegt. Daarom was het voor hem zaak om zich bij zijn derde kans dinsdagavond tegen Duitsland van zijn sterkste kant te laten zien.

Dat deed Schouten. Hij speelde in Frankfurt veel meer zoals hij al een heel seizoen bij PSV laat zien. Een passnauwkeurigheid van 95 procent noteerde hij. Ter vergelijking: Wieffer had tegen Schotland een passnauwkeurigheid van 87 procent.

"Elke keer bij Oranje is een examen. Of ik geslaagd ben is aan de leraar", zei Schouten na afloop.

Vijf keer balverlies

Perfect was het niet voor Schouten. Hij leed vijf keer balverlies (Wieffer tegen Schotland 10 keer). Toch was de bondscoach tevreden. Een voldoende kreeg de man uit Hellevoetsluis van 'leraar' Koeman.