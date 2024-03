Drie 'nieuwe' Van Goghs in Rijksmuseum

Vooral het schilderij Stadsgezicht in Amsterdam, waarop de Singel en de koepelkerk te zien zijn, heeft een bijzondere connectie met het Rijks, vertelt Jonkman. "Van Gogh wilde het Rijksmuseum graag bezoeken, het was toen net geopend. Hij spaart voor een treinkaartje en komt naar Amsterdam waar hij in de stationswachtkamer op een vriend wacht. Daar trekt hij een kwast uit zijn jaszak, en schildert zijn uitzicht."

Natte verf

Wanneer de vriend arriveert, stopt hij het werk met de verf nog nat in zijn tas en zo bezoekt hij het museum. "En dat schilderij hebben wij hier nu," aldus Jonkman, "het stadsgezicht van Amsterdam."

Zo was dit het eerste werk van Van Gogh dat over de drempel van het Rijksmuseum kwam. Maar daar houdt het verhaal nog niet op. "In het museum is hij helemaal onder de indruk van Frans Hals met zijn felle kleuren," gaat Jonkman verder. "Nog geen jaar later arriveert hij in Parijs en gebruikt meteen meer kleuren. Zo maakt hij het tweede schilderij, Oever met bomen, langs de Seine."

Hoe lang de werken blijven hangen, is niet precies bekend. Het Rijksmuseum zegt dat de werken "langdurig zijn uitgeleend".