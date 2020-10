Honderdduizenden betogers in Wit-Rusland op laatste dag ultimatum

Op de laatste dag van het 'ultimatum van het volk' zijn meer dan honderdduizend demonstranten in Wit-Rusland de straat op gegaan om het aftreden van president Loekasjenko te eisen. Morgen staan grote stakingen door het hele land gepland als hij niet toegeeft aan de eisen van de oppositie.

Het gaat om een van de grootste betogingen sinds 25 augustus, volgens correspondent Iris de Graaf. Meerdere onafhankelijke Wit-Russische mediakanalen spreken over minimaal 200.000 mensen in de straten van Minsk. Ook op veel andere plekken in het land wordt gedemonstreerd. Mensen scanderen 'staak' en lopen rond met rood-witte oppositievlaggen.

Internet plat

De oproerpolitie en het leger hebben de hoofdstad Minsk afgezet en twaalf metrostations afgesloten. Ook is het internet platgelegd. "Dat hebben ze vandaag vroeger gedaan dan we de afgelopen tijd zagen. Het lijkt erop dat de autoriteiten dit massale protest verwachtten en zich hebben voorbereid", zegt De Graaf.

Meer dan veertig mensen, onder wie journalisten, zijn vandaag opgepakt in verschillende steden, volgens persbureau DPA. Ook zouden er granaten zijn gegooid en zou er met rubberkogels zijn geschoten op betogers, zoals te zien is in video's op het Telegram-kanaal van de oppositie, Nexta.

Op deze beelden valt te zien dat de oproerpolitie betogers heeft opgepakt: