Jort Kelder wint hoger beroep tegen Google over nepadvertenties

Jort Kelder heeft in hoger beroep een sinds 2022 lopende zaak tegen Google gewonnen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde dat Google te weinig heeft gedaan om nepadvertenties met de beeltenis van Kelder te weren. Het gaat om advertenties die leidden naar websites van bitcoinfraudeurs.

De zaak draait om nepberichten met Kelders gezicht die in 2020 op internet rondgingen. De presentator van tv-talkshow Op1 en het NPO Radio 1-programma Dr Kelder en Co stapte daarover in 2022 naar de rechter, samen met een aantal andere bekende Nederlanders wiens beeltenis was gebruikt in nepberichten. In mei dat jaar oordeelde de rechtbank in Amsterdam dat de techbedrijven als Google en Twitter niet aansprakelijk gehouden konden worden voor de nepadvertenties. Daar waren volgens de rechtbank de adverteerders verantwoordelijk voor.

Het gerechtshof oordeelt nu anders. Omdat Jort Kelder Google erop had gewezen dat er eerder malafide berichten met zijn portret waren verspreid, had het bedrijf daar beter op moeten controleren en had het zijn controlesysteem zo moeten inrichten dat identieke of sterk gelijkende nepadvertenties zouden worden geblokkeerd.

'Genoegdoening'

Door dat na te laten is Google aansprakelijk voor de schade die Kelder heeft geleden. Hoeveel Google aan Kelder moet betalen wordt in een afzonderlijke procedure vastgesteld. Wanneer die plaatsvindt, is nog niet bekend.

Kelder is blij met de uitspraak. "Eindelijk, na bijna vier jaar strijd krijgen we iets van genoegdoening. Het heeft mij altijd verbaasd hoe Google, een van de rijkste en machtigste bedrijven ter wereld, hiermee weg kon komen", schrijft hij in een persbericht. "Ik wilde een streep trekken, niet alleen namens alle misbruikte bekende mensen, maar zeker ook voor de slachtoffers die in al die miljoenen nepadvertenties zijn getuind en soms al hun spaargeld verloren."