Koeman wil via lobby met 26 spelers naar het EK: '23 spelers is belachelijk...'

Op 7 juni, negen dagen voor de eerste wedstrijd van Oranje, moet er een definitieve spelerslijst zijn ingeleverd bij de Europese voetbalbond. Als er dan nog iemand geblesseerd raakt, mag er geen vervanger worden opgeroepen, tenzij het een keeper betreft.

"Met de intensiteit en het aantal wedstrijden dat we spelen, vind ik dat het aantal verhoogd moet worden naar 26. Je zit ook nog eens aan het einde van het seizoen. Wij waren voor deze interlandperiode al drie spelers kwijt met blessures, wat als dat gebeurt vlak voor het EK? Ik ga wel lobbyen dat we meer spelers mogen meenemen."

In die lobby staat de trainer niet alleen, weet hij. "Ik heb er met Julian Nagelsmann (bondscoach Duitsland, red.) over gesproken en hij vindt dat ook. Er staan veel meer landen zo in."