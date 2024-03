Ploeggenoten en trainer prijzen Verbruggen: 'Had meer verdiend met al die reddingen'

Gevraagd of hij de eerste keeper van Oranje is, reageerde hij gevat: "Vandaag wel, ja." Om te vervolgen: "Je speelt natuurlijk het liefst allebei de wedstrijden in deze interlandperiode, maar de bondscoach is duidelijk geweest. Ik moet nu gewoon hard werken en mezelf laten zien op trainingen en tijdens wedstrijden."

Eerste goal Veerman

Een andere international die met een goed gevoel terug zal kijken op het duel met Duitsland is Joey Veerman, die zijn eerste interlandgoal maakte. Een uniek moment, zo vindt de PSV-middenvelder.

"Je zit echt in een soort bubbel als je je eerste goal voor Nederland maakt. Normaal juich ik heel intens, maar nu was ik heel rustig. Ik was vooral blij van binnen, denk ik. Het was een moment om nooit meer te vergeten."

Bekijk hieronder de interviews met Joey Veerman, Memphis Depay en debutant Quinten Timber: