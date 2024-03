Polen pakt laatste EK-ticket en is eerste tegenstander van Oranje

De 'Nations League-route' naar het EK werd door de Polen dus wel met succes bewandeld. Mede door een gelijkspel en nederlaag tegen Nederland werd Polen derde in de groep van vier. Door een zege op Estland plaatste het land zich voor de finales van de play-offs.

Wedstrijd in balans

De play-off tussen Wales en Polen werd gespeeld in Cardiff. Het thuisland had zich voor de allesbeslissende wedstrijd geplaatst via een zege op Finland.

In de eerste helft was de wedstrijd grotendeels in balans. Polen, met Lewandowski in de basis, was in de beginfase iets dreigender. Wales was dat kort voor rust. Ben Davies leek op slag van rust de 1-0 te maken, maar aan zijn rake kopbal ging een overtreding vooraf, waardoor een streep door de treffer ging.