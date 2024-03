Grote brand op bedrijventerrein in Brunssum

In Brunssum woedt vanavond een grote brand op een bedrijventerrein. De Limburgse brandweer meldt dat er stapels houten pallets van in totaal 40 bij 50 meter in brand staan bij een bedrijf dat handelt in pallets, boxen en kisten.

De brand werd rond 20.45 uur gemeld. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Medewerkers probeerden volgens L1 Nieuws vervolgens om met heftrucks om de pallets uit elkaar te halen.

Volgens de brandweer is er weinig gevaar voor de omgeving. "Zulke pallets zijn gemaakt van relatief schoon hout, en de wind is zwak dus het risico is vooral voor het terrein zelf", zegt een woordvoerder tegen de regionale omroep.

"De vlammen zijn groot omdat het hout droog is en er door de open structuur gemakkelijk zuurstof bij kan, maar voor de brandweer is dit een schone brand", aldus de woordvoerder.