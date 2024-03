Oranjes EK-tegenstanders: Oostenrijk haalt uit, Frankrijk vecht zich naar zege op Chili

Frankrijk vocht zich naar een zege op Chili. De Fransen kenden vrijdag geen lekkere start van deze interlandperiode met een 2-0 nederlaag tegen Duitsland en ook tegen Chili ging het dinsdag niet van harte.

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Chilenen op voorsprong na een geweldig uitgespeelde aanval. Marcelino Núñez was het eindstation. Hij schoot de Chilenen op voorsprong met een droge knal in de verre hoek.

Maar Frankrijk toonde veerkracht. Youssouf Fofana schoot op aangeven van Kylian Mbappé de 1-1 binnen, Randal Kolo Muani maakte de 2-1 en Olivier Giroud maakte de 3-1.