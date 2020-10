Verstappen: 'Weer op het podium, dat is prima'

Vooraf had hij gehoopt te kunnen verrassen op het circuit van Portimão, maar uiteindelijk zat er niet meer in dan een troostprijs. "Weer op het podium. Dat is prima", zei Max Verstappen na zijn derde plaats in de GP van Portugal. "Deze klassering is wat we verdienden."

Verstappen, de nummer drie in het WK-klassement, begon van de derde startplaats op een circuit dat deze week voor het eerst in de geschiedenis het Formule 1-circus ontving en vrijwel alle coureurs voor problemen stelde. De nieuwe asfaltlaag was glad en het duurde daardoor even voor de banden op de juiste temperatuur waren gebracht. "Dan kun je niet pushen", stelde Verstappen.

Geen schade

Bij de start ging het bijna mis na een touché van Sergio Pérez (Racing Point). "Ik had weinig grip en ik wilde uit de problemen blijven. Het regende wat, het was lastig om de auto op de baan te houden. Pérez gaf me te weinig ruimte, maar gelukkig had ik geen schade', keek de Nederlander terug op de beginfase.

Toen de banden eenmaal voldoende warm waren, begon Verstappen weer aan een opmars. Hij had snel de derde plaats terug. Dat hij op de snelle zachte band was gestart en Mercedes op de mediumband, maakte volgens hem weinig uit voor het eindresultaat.

"Als ik op de mediumband was gestart had ik daarna op de harde band net zo veel tijd verloren. Toen ik eindelijk op de mediumband reed, hadden we een goede snelheid, maar was het gat al zo groot dat ik niet veel meer kon doen", sprak Verstappen voor de camera van Ziggo.