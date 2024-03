Plunderingen en dansjes: Israëlische militairen delen massaal video’s uit Gaza

Ook in Telegram-groepen zijn beelden te zien - vaak bloederiger dan op andere sociale media. In de door tienduizenden Israëliërs gevolgde groep '72 maagden - ongecensureerd' werden beelden gedeeld van onder meer vernedering van Palestijnen. De krant Haaretz onthulde dat dit kanaal gerund werd door leden van het leger, wat het zelf aanvankelijk ontkende.

Video's als bewijs

Het Israëlische leger heeft de praktijken veroordeeld. Volgens woordvoerder Daniel Hagari kunnen de betreffende militairen rekenen op "disciplinerende maatregelen". De hoogste advocaat van het leger waarschuwde militairen vorige maand en sprak van "ongepast gedrag". Ze verwees daarmee onder meer naar beelden van plunderingen en verwoesting van civiele infrastructuur.

Het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk straffen uitgedeeld zullen worden, zeggen de deskundigen. "Ook wanneer soldaten de eigen wetten schenden, zoals ongewapende Palestijnen doodschieten, worden ze meestal niet gestraft", zegt Grassiani. In sommige gevallen gaat het leger over op schorsing van soldaten.

Het leger lijkt weinig greep te hebben op de video's, die nog steeds dagelijks gedeeld worden. "Het is goed voor te stellen dat het leger zich zorgen maakt over de eigen reputatie", zegt Eastwood. "Ze zullen met name bezorgd zijn over het bewijs dat het kan opleveren over gepleegde misdaden, niet over de mate van geweld."

Er zijn beelden die mogelijk oorlogsmisdaden van het leger kunnen bewijzen, zoals het bulldozeren van een begraafplaats of het opblazen van woonblokken. In de genocide-zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof werden meerdere video's gebruikt om de aanklacht te onderbouwen.

Op verschillende video's is te zien hoe scholen en universiteiten worden opgeblazen terwijl militairen lachen en juichen op de achtergrond. "Dat beeld bleef bij me hangen", zegt oud-militair Givati. "Daarmee verwoest het leger elke mogelijke toekomst voor Palestijnen in Gaza."