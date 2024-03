Duizenden gezegende bloemen weer vanuit Lisse op weg naar het Vaticaan

Tienduizenden bloemen zijn vanochtend weer gezegend in Lisse en daarna in vrachtwagens vertrokken naar Rome. Daar sieren ze traditiegetrouw het Sint-Pietersplein tijdens de zegen urbi et orbi van paus Franciscus tijdens Pasen.

Al sinds 1986 zorgt hetzelfde transportbedrijf uit Noordwijkerhout ervoor dat de bloemen op tijd in Vaticaanstad aankomen. Twee chauffeurs klaren deze keer de klus. "Elk jaar worden er door ons bedrijf chauffeurs gevraagd voor deze bijzondere rit en dit jaar viel ons de eer te beurt", zegt chauffeur Evert van Amerongen tegen Omroep West. "Daar hoefden we geen moment over na te denken."