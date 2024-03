Biden belooft: federale overheid betaalt herstel brug Baltimore

De federale overheid zal betalen voor het herstel van de ingestorte brug in Baltimore. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd vanuit het Witte Huis. "Ik reken op de volledige steun van het Congres", aldus de president.

Biden wil een onderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk niet afwachten. "Ik heb aan mijn team de opdracht gegeven hemel en aarde te bewegen om de brug zo snel mogelijk te herstellen en heropenen." Grote infrastructurele projecten worden in de VS doorgaans betaald door een combinatie van gelden van verschillende overheden.

Vannacht rond 01.30 uur (lokale tijd) voer een vrachtschip tegen een van de pijlers van de Francis Scott Key Bridge in Baltimore. In een paar seconden tijd stortte de 2,5 kilometer lange brug in.

Twee mensen zijn levend uit het ijskoude water gehaald. Zes wegwerkers die op de brug aan het werk waren, worden nog vermist. Zeker zeven voertuigen zijn in het water gevallen, maar volgens de autoriteiten zaten daar geen mensen in.

Tegen de naasten van de vermisten zei Biden: "Ik weet dat elke minuut aanvoelt als een heel leven. De zoek- en reddingsoperatie is onze eerste prioriteit." De president wil zo snel mogelijk naar Baltimore gaan, maar hij zei niet wanneer.

Controle kwijt

De bemanning van het schip zou de controle over het vaartuig zijn kwijtgeraakt. Kort voordat de brug werd geramd, verstuurde de bemanning een noodsignaal. De gouverneur van Maryland zegt dat daardoor kon worden voorkomen dat meer weggebruikers de brug op reden. "De mensen die dat hebben gedaan zijn helden. Zij hebben meerdere levens gered", aldus de gouverneur.

Volgens de Amerikaanse politie is er geen enkele aanwijzing dat het schip de brug doelbewust heeft geramd. Ook Biden noemt het een "verschrikkelijk ongeluk".