Mudryk schiet Oekraïne naar EK, Georgië voor het eerst naar eindtoernooi

Oekraïne heeft zich geplaatst voor het EK in Duitsland. In de finales van de play-offs werd met 2-1 afgerekend met IJsland: 2-1. Het land treft op het EK België, Slowakije en Roemenië.

In het Poolse Wroclaw, waar Oekraïne speelde vanwege de oorlog met Rusland, kwam IJsland in de eerste helft op voorsprong. De oud-AZ'er Albert Gudmundsson, tegenwoordig speler van Genoa, maakte de goal.

Na rust draaiden de Oekraïners het volledig om. Viktor Tsygankov maakte in de 54ste minuut gelijk, waarna Chelsea-aanvaller Mudryk zijn land met een schot in de hoek naar het EK schoot.

Oekraïne plaatste zich voor de finales van de Nations League door een zege op Israël.

Eerste eindtoernooi Georgië

Eerder op de avond plaatst Georgië zich al via de play-offs voor het EK in Duitsland. Griekenland werd in Tbilisi na strafschoppen verslagen, waardoor Georgië voor de eerste keer op een eindtoernooi aanwezig zal zijn.

Georgië werd vierde in zijn EK-kwalificatiepoule, maar belandde via de Nations League in de play-offs. Door de zege op Griekenland komen de Georgiërs op het EK in een zware poule met Portugal, Turkije en Tsjechië terecht.