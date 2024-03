Georgië plaatst zich voor het eerst voor EK na strafschoppenserie tegen Griekenland

Georgië heeft zich via de play-offs geplaatst voor het EK in Duitsland. Griekenland werd in Tbilisi na strafschoppen verslagen, waardoor Georgië voor de eerste keer op een eindtoernooi aanwezig zal zijn.

Georgië werd vierde in zijn EK-kwalificatiepoule, maar belandde via de Nations League in de play-offs. Door de zege op Griekenland komen de Georgiërs op het EK in een zware poule met Portugal, Turkije en Tsjechië terecht.

In de reguliere speeltijd en in de verlenging werd er niet gescoord. In de strafschoppenserie miste (de aan Metz verhuurde) Ajacied Georges Mikautadze een strafschop. Anastasios Bakasetas en oud-VVV'er Giorgos Giakoumakis misten voor de Grieken.

Georgië was in de halve finales van de play-offs te sterk geweest voor Luxemburg. Voormalig Vitesse-aanvoerder Guram Kashia stond tegen Griekenland in de basis. Dat gold ook voor de absolute vedette van het team, Napoli-aanvaller Khvicha Kvaratskhelia.