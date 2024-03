Ajacied Brobbey langere tijd niet inzetbaar: 'Eerste weken er zeker nog niet bij'

Brian Brobbey is de komende weken niet inzetbaar, zo vertelt trainer John van 't Schip op de website van Ajax. De spits viel in de laatste eredivisiewedstrijd uit met een hamstringblessure.

Aanvankelijk was de hoop dat Brobbey slechts last had van kramp. Al snel werd duidelijk dat het probleem in zijn hamstring zat, waarna hij zich afmeldde voor de oefeninterlands van het Nederlands elftal tegen Schotland en Duitsland.

"Ik denk dat hij er de eerste weken zeker nog niet bij is. Alles wat eerder is, is meegenomen", zegt Van 't Schip. "Met een hamstring moet je toch heel voorzichtig zijn."

Doortrainen zonder bal

Wel blijft Brobbey doortrainen zonder bal. "Brian is wel buiten aan het trainen met de fysio's, maar dan vooral loopoefeningen", meldt zijn trainer.

Brobbey was dit seizoen in 25 eredivisieduels goed voor 16 goals, waarmee hij clubtopscorer is van de Amsterdammers.