OM doneert door criminelen gestolen spullen aan goede doelen

Het Openbaar Ministerie in Breda heeft vandaag voor het eerst gratis spullen uitgedeeld die in beslag zijn genomen bij criminelen. Het gaat om een proef waarbij gestolen goederen als kleding en speelgoed aan goede doelen worden gedoneerd.

Verschillende goede doelen uit de regio kwamen naar de rechtbank om de ruim 200 goederen op te halen. Een stichting uit Teteringen kreeg bijvoorbeeld een doos vol accuboren en ander gereedschap. "We geven het allemaal een nieuw leven. Alles gaat naar Kenia of Uganda", zegt Robert Maier van de stichting tegen Omroep Brabant.

2000 voorwerpen per maand

De politie neemt in de regio Zeeland-West-Brabant elke maand gemiddeld 2000 voorwerpen in beslag. Alle drugs, wapens en mobieltjes worden sowieso vernietigd, maar andere goederen gaan ook vaak de verbrandingsoven in. Elk product dat bewaard blijft, moet namelijk geregistreerd worden en dat kost veel tijd. Dure goederen worden verkocht en spekken de staatskas.

Het kabinet vindt dat gestolen goederen vaker een publieke bestemming moeten krijgen. Drie verschillende regio's houden daarom nu een proef met donaties. De voorwaarden: de spullen zijn afkomstig van diefstal, hebben een waarde van maximaal 100 euro per stuk en de schenkingen mogen niet worden doorverkocht.

"Dit is het eerste probeersel", zegt Hanneke Festen, adjunct-hoofdofficier van justitie in Breda. Toch is ze al enthousiast. "Als het een succes is, gaan we dit ook in de rest van Nederland doen."