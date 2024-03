Eerste Kamer verwerpt wet tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Een wet tegen discriminatie bij sollicitaties is gesneuveld in de Eerste Kamer. Een meerderheid van de senatoren twijfelt of de wet voor alle bedrijven werkbare situaties oplevert. Er zijn vooral zorgen over de gevolgen voor kleine ondernemers.

Kern van de wet is bedrijven te verplichten om bij werving en selectie van personeel objectief te werk te gaan. Kandidaten zouden beoordeeld moeten worden op competenties, en niet op de vraag of er een 'klik' is, wat nu vaak gebeurt. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat er vaak geselecteerd wordt op basis van vooroordelen en stereotypen.

Afgezwakte versie

In de Tweede Kamer werd de wet met een ruime meerderheid aangenomen. Maar omdat de Eerste Kamer zich kritisch toonde, kwam demissionair minister Van Gennip vorige week met een afzwakking.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de regels zouden gaan gelden voor bedrijven met ten minste 25 medewerkers. Van Gennip verhoogde dat naar 50 werknemers, zodat minder werkgevers ermee te maken zouden krijgen. Eerder had ze ook al toegezegd dat er de eerste twee jaar niet op de strengere regels gehandhaafd zou worden, om bedrijven te laten wennen.

'Gemiste kans'

De fracties die vandaag tegen stemden, waren BBB, VVD, JA21, PVV, FvD, 50Plus, en SGP.

Minister Van Gennip schrijft op X het "buitengewoon pijnlijk" te vinden dat de wet het niet heeft gehaald. Ze spreekt van een gemiste kans. "In de zoektocht naar een baan verdient iedereen een gelijke kans."