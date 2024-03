Nederlander omgekomen bij duikongeluk Malta

Bij een duikongeluk bij Malta is een Nederlandse man omgekomen, melden Maltese media. Tientallen andere duikers konden worden gered.

Volgens The Times of Malta werd de groep duikers overvallen door een plotseling stormachtige zee. Ze doken in de buurt van een populaire plek bij een scheepswrak ten noorden van het eiland, bij de plaats Cirkewwa.

Een medewerker van een duikschool zegt tegen de krant dat de zee eerder op de dag rustig leek. "Maar de golven werden steeds hoger en duikers kwamen het water niet meer uit. Toen hebben we hulp ingeschakeld."

Een aantal duikers wist uiteindelijk zelf uit het water te komen. Een groot aantal lukte dat niet; zij werden door hulpverleners uit het water gehaald, onder wie de omgekomen Nederlander. Het zou gaan om een man van 45.