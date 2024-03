Ajax moet 'laten zien dat we snelle leerlingen zijn' tegen Chelsea

Daarmee is het credo van deze week genoemd: de Ajax-vrouwen willen laten zien snel lessen te kunnen leren en toe te passen. Dat beaamt ook speelster Rosa van Gool.

"We hebben het in de groepsfase van de Champions League fantastisch gedaan. We hebben toen laten zien goed voetbal te kunnen spelen en van topploegen te kunnen winnen. We kunnen beter dan vorige week en dat willen we nu laten zien."

Alle aandacht voor Yohannes

Hoewel ze voor het duel met Chelsea geschorst is, gaat bij de Ajax-vrouwen de meeste aandacht uit naar Lily Yohannes. Eerder vandaag werd namelijk bekend dat het 16-jarige toptalent is opgeroepen voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Daarmee lijkt ze dus niet voor een interlandcarrière in het shirt van Oranje te kiezen.

"Daar heb ik wel met haar over gesproken", vertelt Yohannes' coach Bakker. "Fantastisch voor haar. Het enige advies dat ik haar heb gegeven is: ga het ervaren en volg je gevoel."

Een definitieve beslissing tussen de VS en Nederland zal Yohannes op korte termijn nog niet maken, zo zegt ook Bakker. "Voor zover ik weet is dit geen definitieve keuze, nee ..."