Nevenregister Kamer nog steeds onvolledig en onduidelijk

Hoe deden we dit onderzoek?

Volgens de regels hadden alle Kamerleden, na hun installatie op 6 december 2023, binnen een week nevenactiviteiten en inkomsten moeten hebben opgeven bij de griffier. Deze worden gebundeld in een overzicht: het nevenregister, dat dus formeel in december compleet moest zijn. Nieuwsuur onderzocht of dat ook zo was.

We hanteerden een ruime periode als peildatum en vroegen in twee e-mails aan alle parlementariërs of ze vanaf 8 februari 2024 aan de regels voldeden. Indien leden alsnog eventuele toevoegingen of aanpassingen hadden, verzochten wij om die door te geven. Vlak daarvoor maakten we op basis van eigen onderzoek zelf een overzicht van alle 150 Kamerleden: we keken via verschillende databases naar hun belangen en keken wat er van was opgegeven in het register. Uiteraard vroegen we aan alle Kamerleden wederhoor waar dat nodig was. Gedurende het onderzoek keken vier verschillende hoogleraren in relevante vakgebieden mee naar de opgaven van Kamerleden. Ook beoordeelden zij de verklaring van deze leden om al dan niet helderheid te verschaffen over hun belangen en inkomsten.

Een uitgebreide verantwoording lees je hier.