Tadzjikistan is voedingsbodem voor terroristen, maar ook vriend van Poetin

Terreurgroepen werven veel in Tadzjikistan, volgens experts. "In het afgelopen decennium is Tadzjikistan het derde land geworden qua rekrutering voor IS en terreurorganisaties in Syrië en Irak", zegt docent Centraal-Aziëstudies Edward Lemon (Texas A&M-universiteit). "Zo'n 2000 Tadzjieken zijn daarheen gegaan. Tadzjieken speelden vorig jaar een hoofdrol bij aanslagen in Iran en Afghanistan en bij mislukte plannen in Oostenrijk. En natuurlijk bij deze aanslag, de grootste van allemaal."

Vooral door de leefomstandigheden in het land is IS voor veel Tadzjieken een aantrekkelijk alternatief, zegt Lemon. "Tadzjikistan is een van de armste landen van Azië en het armste land van de voormalige Sovjet-Unie. Veel mensen hebben daar een heel zwaar leven."

"Het is geen toeval dat met name Tadzjieken worden geronseld", beaamt Peter Leonard, journalist bij het platform Eurasianet. "Dat komt niet, en dat wil ik benadrukken, omdat Tadzjieken hier van zichzelf een sterke neiging toe hebben. Maar de omstandigheden waarin ze leven en moeten leven maken hen geschikt voor rekrutering."

Massamigratie naar Rusland

Tadzjieken blijken ook vatbaar voor de lokroep van Rusland: vanwege de slechte economische omstandigheden emigreerden zeker een miljoen tot wel twee miljoen mensen naar Rusland voor werk. Dat is bijna een op de vijf inwoners.

Geen land ter wereld is zo afhankelijk van het geld dat door migranten wordt verdiend. Ruwweg de helft van het nationaal inkomen bestaat uit geld dat migranten terugsturen naar hun familie. De massale migratie ondermijnt de sociale structuur in het land, wat mensen nog vatbaarder maakt voor radicalisering.