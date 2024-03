Succesvolle crowdfunding voor uitvaart Def Rhymz

De nabestaanden van de overleden rapper Def Rhymz hebben met succesvol resultaat een crowdfundingsactie opgezet om zijn uitvaart te bekostigen. Binnen 24 uur werd het streefbedrag van 40.000 euro behaald. De teller staat inmiddels op ruim 50.000 euro.

Def Rhymz, de artiestennaam van Dennis Bouman, overleed afgelopen zondag op 53-jarige leeftijd als gevolg van hartfalen. Hij was vooral rond de eeuwwisseling populair. Zijn eerste hit was Doekoe uit 1999. In december van dat jaar stond het nummer op nummer 1 in de Top 40.

Ondanks de muzikale successen kunnen zijn nabestaanden zijn afscheid naar eigen zeggen niet uit eigen kas betalen. "Door zijn chronisch hartfalen kon hij zich niet verzekeren, dit bracht hoge kosten met zich mee. De buffer die hij had opgebouwd hebben wij moeten gebruiken voor de vele ziekenhuisopnamen", aldus zijn familie op de pagina van de crowdfunding.

Ze schrijven dat het Boumans laatste wens was te worden begraven in zijn geboorteland, Suriname. Dat hopen ze met de giften te kunnen doen. Tot nu toe doneerden ruim 2000 mensen.