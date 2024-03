Buiten protesteren boeren, binnen komen de landbouwministers hen tegemoet

Door de versoepelingen kunnen boeren en EU-landen straks flexibeler omgaan met de milieueisen, zonder dat ze hun rechten op Europees geld verliezen. Uiteindelijk zou zo'n 65 procent van de Europese boeren van de versoepelingen profiteren.

Volgens demmissionair minister Adema van Landbouw zijn de aanpassingen goed nieuws voor de Nederlandse boeren. "Over het geheel zeggen we: het is een goed pakket maatregelen. Waarbij we als land meer flexibiliteit krijgen en waarbij de boer ook minder administratieve lastendruk krijgt", zei de minister na afloop van de bijeenkomst.

Onder druk

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid kwam na lang onderhandelen tot stand. De regels die ze nu aanpassen, zijn op 1 januari 2023 ingegaan. Een voor de Europese Unie ongekend snelle aanpassing. Onder druk van boerenprotesten en de Europese verkiezingen, bleken de Europese Commissie en een meerderheid van de lidstaten snel concessies te willen doen.

De versoepelingen worden nu met spoed door de Europese molen gehaald. Na de Commissie en de ministers, moet alleen het Europees Parlement nog instemmen. Dat gebeurt eind april, tijdens de laatste zitting van het parlement. Als alles goed gaat, kunnen de aangepaste regels dan begin juni ingaan, net voor de verkiezingen.

Vuurwerk

Terwijl de landbouwministers instemmen met soepelere regels, staan buiten honderden tractoren en hun eigenaren. Voor de derde keer dit jaar staan er boeren in de Europese wijk. Het zijn er minder dan de vorige keren, maar ze maken met de tractoren en vuurwerk een hoop kabaal.

De klimaat- en milieueisen waar ze zich aan moeten houden, maken het runnen van een boerenbedrijf onmogelijk, vinden ze. "Het probleem is dat politici van de EU niet begrijpen hoe landbouw in de praktijk werkt. Er zijn zoveel nieuwe regels, waar we ons helemaal niet aan kunnen houden", zegt een Waalse boer.

Binnen hopen de ministers dat de tegemoetkomingen genoeg zijn om de rust te doen terugkeren. En dat de boeren de Wetstraat niet opnieuw weten te vinden.