Kunstmatige intelligentie maakt Belgische biertjes lekkerder

"Een heel leuk onderzoek,", vindt Guido Camps, specialist op het gebied van voeding en kunstmatige intelligentie aan Wageningen University en zelf niet betrokken bij het onderzoek. "Het is een andere manier om te kijken naar smaakonderzoek. Zo kun je factoren ontdekken die we nog niet in beeld hebben, maar wel kunt verbeteren." Hij vindt wel dat de gevonden verbanden tussen de aromastoffen en de beoordelingen van de biertjes nog aan de beperkte kant zijn. Ook daar is dus nog ruimte voor verbetering.

De resultaten betekenen niet dat kunstmatige intelligentie binnenkort het recept voor het perfecte biertje kan bedenken, benadrukt onderzoeker Verstrepen. "Het perfecte biertje voor iedereen kan niet, want smaken verschillen. Onze modellen kunnen alleen maar voorspellen welke aroma's ons panel goed oppikt." Die aroma's kun je niet zomaar toevoegen aan een biertje, want brouwerijen en consumenten willen een 'clean label', geen etiket waar e-nummers op staan. "Het blijft aan de brouwer om vanuit het recept de smaak te bepalen", zegt Verstrepen.

Voor de studie hebben de onderzoekers overigens wel aroma's aan het bier toegevoegd. Dat was de enige manier om de voorspellingen van de kunstmatige intelligentie te kunnen testen. Bij non-alcoholisch bier zou die aanpak misschien wel kunnen werken: "Mensen weten wel dat alcoholvrij bier niet echt is. Bovendien kunnen die biertjes qua smaak echt nog een stuk beter."

Whisky en koekjes

De onderzoekers zien nog veel meer mogelijke toepassingen van hun werk. "Wijn en whisky zouden zich ook goed hiervoor lenen. Daar zijn ook al heel veel reviews van, daar kunnen we onze analyses mooi mee vergelijken." Maar ook frisdranken of zelfs koekjes zou je kunnen verbeteren, denkt Verstrepen. "Heel ons leven gaat veranderen door AI. Ook voeding".