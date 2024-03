Jonker kiest voor drie nieuwe namen in selectie Oranje: Hendriks, Nijstad en De Jong

Dat er nu noodgedwongen zoveel wijzigingen plaatsvinden, komt de bondscoach misschien niet eens zo verkeerd uit. Na het mislopen van een olympisch ticket, in februari, kreeg het Nederlands team kritiek te verduren. Verschillende speelsters zouden te oud zijn en er zou te weinig worden worden doorgeselecteerd.

Na het EK van 2025 stopt hoogstwaarschijnlijk een aantal speelsters uit de huidige selectie. Het is voor Jonker dus ook een kans om de 'nieuwe generatie' in actie te zien.

Maar tegelijkertijd moet Oranje zich in een poule met Italië, Noorwegen en Finland ook zien te plaatsen voor het Europees kampioenschap van 2025 in Zwitserland. De eerste twee landen gaan rechtstreeks voor dat eindtoernooi.

Wie wordt de doelvrouw?

Een van de belangrijkste keuzes die Jonker moet maken in de EK-kwalificatiewedstrijden is de vraag wie er op doel staat nu Van Domselaar geblesseerd is. "Het is nu aan anderen om te laten zien dat ze die klus ook aankunnen", zei Jonker daarover.

De laatste keer dat hij voor die keuze stond, koos de oefenmeester voor Feyenoord-keepster Jacintha Weimar. Zij maakte vervolgens in de Nations League een cruciale fout tegen België.

"Dat was doodzonde, want ze kan uitstekend keepen. Maar in de top gaat het er wel om dat je de bal vast moet houden", aldus de bondscoach.