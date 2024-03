Ophokplicht pluimvee grotendeels ingetrokken

In bijna heel Nederland mogen kippen, ganzen, pauwen en ander pluimvee weer naar buiten. Demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakte vandaag bekend dat de ophokplicht, afgelopen november ingesteld vanwege de vogelgriep, wordt ingetrokken

De ophokplicht blijft voorlopig wel nog van kracht in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel, omdat daar veel pluimvee dicht bij elkaar leeft. In die regio's blijft ook de afschermplicht nog gelden voor houders met meer dan 250 fazanten, loopvogels of sierwatervogels.

Het risico op vogelgriep is volgens deskundigen nu laag genoeg voor het intrekken van de ophokplicht. Een groep deskundigen die de vogelgriepsituatie in de gaten houdt, zegt dat het risico op vogelgriep nu laag tot matig is.

De huidige ophok- en afschermplicht werd twee weken nadat de vorige was ingetrokken ingevoerd. Omdat de situatie snel kan veranderen, zegt het ministerie de situatie nauwlettend in de gaten te houden.