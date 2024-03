Voorarrest journalist Gershkovich opnieuw verlengd, bijna jaar na arrestatie

Journalist Evan Gershkovich blijft drie maanden langer vastzitten in een Russische gevangenis. Komende vrijdag is het een jaar geleden dat de Amerikaan werd opgepakt op verdenking van spionage. Een rechter in Moskou besloot vandaag Gershkovich' voorarrest te verlengen tot 30 juni.

De zitting was achter gesloten deuren, maar op een foto, vrijgegeven door de Russische rechtbank, is de 32-jarige journalist lachend te zien.

Gershkovich is correspondent voor The Wall Street Journal en werd vorig jaar opgepakt toen hij op reportage was in Jekaterinenburg. Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB probeerde hij staatsgeheime informatie te vergaren over een defensiebedrijf. Bewijs daarvoor hebben de Russen niet geleverd.

Het is onduidelijk wat de precieze aanklachten zijn, ook voor Gershkovich zelf. Hij krijgt, net als veel politieke gevangenen, geen inzage in zijn dossier. Ook mogen zijn advocaten niets delen omdat zijn zaak tot staatsgeheim is bestempeld.

De Amerikaanse regering en The Wall Street Journal ontkennen met klem dat Gershkovich een spion is. President Biden noemde zijn gevangenschap eerder "volkomen illegaal".

'Geen eerlijk proces'

De Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Lynne Tracy, was aanwezig bij de hoorzitting vandaag en noemt de beschuldigingen tegen Gershkovich categorische leugens. "Evans zaak heeft niets te maken met een eerlijk proces. Het draait om het inzetten van Amerikaanse burgers als pionnen voor politieke doeleinden", aldus de ambassadeur tegen de pers na afloop van de hoorzitting.

Gershkovich zit vast in de zwaarbeveiligde Lefortovo-gevangenis in Moskou, berucht om de barre omstandigheden.

Gevangenenruil

Rusland pakt vaker personen op uit landen waarmee het een slechte band heeft. Hoewel het land dit ontkent, gebruikt het gedetineerde buitenlanders als ruilmiddel voor Russische gevangenen in het buitenland.

Afgelopen oktober arresteerde Rusland opnieuw een Amerikaanse journalist. De Russisch-Amerikaanse journalist Alsu Kurmasheva werd aangehouden in Kazan omdat ze zich niet zou hebben geregistreerd als "buitenlandse agent". Haar voorarrest werd in februari verlengd tot 5 april.

In februari werden in Moskou ruim twintig buitenlandse journalisten aangehouden en korte tijd vastgezet. Zij deden op het Rode Plein in Moskou verslag van een protestbijeenkomst van vrouwen van militairen. Onder hen waren ook een journalist en een cameraman van de NOS.