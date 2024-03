Vrouw uit Elst krijgt 18 jaar cel voor bijlmoord op echtgenoot

Een 56-jarige vrouw uit Elst is veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor de moord op haar echtgenoot. De vrouw sloeg haar man (57) dood met een bijl en verstopte zijn lichaam in de kruipruimte van hun woning.

Het lichaam van de man werd uiteindelijk acht maanden later ontdekt na politieonderzoek in de woning. De man was al maanden als vermist opgegeven. De buren van het echtpaar hadden daarnaast te maken met een vliegenplaag en stankoverlast. De vrouw ging al die tijd door met haar leven en zei tegen buren en familieleden dat de man haar had verlaten.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de vrouw haar man met een vooropgezet plan om het leven heeft gebracht. Ze kocht de bijl een week voor de moord en sloeg hem uiteindelijk in bed dood.

Horrorfilm

"De beslissing van verdachte om het lichaam van de man in de kruipruimte te verstoppen roept associaties op met een horrorfilm", aldus de officier van justitie twee weken geleden.

De vrouw stelde dat ze haar echtgenoot doodde uit zelfverdediging. Ze wilde naar eigen zeggen van hem scheiden en zou meermaals door hem zijn verkracht.

De rechters geloven haar niet, mede omdat de vrouw haar verklaringen in de loop van de maanden op verschillende punten veranderde. Ook over de gedwongen seks verklaarde de vrouw steeds verschillend. "Er zit geen enkel bewijs van agressie van haar man in het dossier", aldus de rechter.

Hogere straf

De straf is hoger dan de eis van 14 jaar cel van het Openbaar Ministerie. De rechtbank neemt het de vrouw "zeer kwalijk" dat ze de nabestaanden voorloog. "Zij wist al die tijd al waar de man was, dat hij niet langer leefde en dat zij verantwoordelijk was voor zijn dood. Zij ontnam de nabestaanden de mogelijkheid op een waardig afscheid", aldus de rechtbank.

De vrouw komt na het uitzitten van haar straf onder toezicht te staan.