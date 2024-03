Beurswaarde mediabedrijf Trump schiet omhoog op eerste dag

Het socialemediabedrijf van Donald Trump beleeft een glorieus debuut op de aandelenbeurs in New York. De waarde van de Trump Media & Technologie Group schoot na opening fors omhoog. Na twee uur was het aandeel zo'n 70 dollar waard, ongeveer 40 procent meer dan de startprijs.

Trump richtte in 2021 het mediabedrijf op uit onvrede over de "tirannie van 'Big Tech'". Als tegenwicht tegen Twitter en Facebook kwam het bedrijf uit Delaware met een eigen sociale medium Truth Social.

Om het naar de beurs te brengen fuseerde het bedrijf met een zogeheten lege beurshuls, een bedrijf dat een beursnotering heeft maar verder geen activiteiten. Vorige week vrijdag gingen de aandeelhouders akkoord met die fusie.

Miljarden

De waarde van het bedrijf is na de beursgang zo'n 9,5 miljard dollar. Trump zelf heeft een meerderheidsaandeel en zou dus miljarden kunnen overhouden aan het verkopen van zijn belang. Maar door lopende afspraken mag de presidentskandidaat zijn aandelen komende zes maanden nog niet van de hand doen.

"De beurswaarde van het bedrijf is relatief hoog, in vergelijk met de onderliggende cijfers", citeert het Amerikaanse persbureau Reuters Thomas Hayes, de topman van het grote investeringsfonds Great Hill Capital. "Deze waardering zou misschien eerder een afspiegeling zijn van het enthousiasme van Trumpaanhangers dan van de redelijke waarde van onderliggende zakelijke vooruitzichten."