Record handboogschutter Schloesser: 1.038 dagen nummer een van de wereld

Hij stond al de meeste dagen op de eerste plaats van de wereldranglijst, maar handboogschutter Mike Schloesser heeft nu ook het record van langstlopende reeks op zijn naam staan. 'Mister Perfect', zoals de bijnaam van de Heerlenaar luidt, voert 1.038 dagen achtereen de mondiale ladder aan.

En dat is één dag meer dan Sara López voor elkaar kreeg, voordat de Colombiaanse in juni 2017 haar toppositie kwijtraakte.

"Ik heb het geluk dat ik dit al heel lang doe. En de tijd vliegt als je het naar je zin hebt", reageerde de 30-jarige Schloesser koeltjes. "Maar ik ben erg trots op deze prestatie. Ik hoop dat ik er nog een paar dagen aan kan toevoegen."

Eerste met 'perfecte score'

Schloesser, die in 2015 - twee jaar na zijn wereldtitel op het niet-olympische onderdeel compound - voor het eerst de hoogste trede van de wereldranglijst besteeg, staat inmiddels in totaal 1.758 dagen bovenaan.

Zijn huidige serie begon medio 2021. Sindsdien veroverde hij WK-brons in datzelfde jaar en WK-zilver in 2023 en won hij voor de derde (2021) en vierde keer (2022) de wereldbekerfinale.

In 2015 was Schloesser de eerste die de 'perfecte score' van 600 punten noteerde, waarbij al zijn pijlen in de roos (10 punten) belandden.