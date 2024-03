Kamer wil krachtig statement tegen Jodenhaat van kabinet, maar ook van cultuursector

De Tweede Kamer wil dat het kabinet zich krachtig uitspreekt tegen de toenemende uitingen van antisemitisme in de samenleving, en met name in de culturele sector. Aanleiding is de verstoring van een concert van Lenny Kuhr afgelopen zondag door pro-Palestijnse activisten. Demissionair staatssecretaris Gräper (Cultuur), die over de kwestie naar de Kamer was geroepen, veroordeelt die actie en noemt het antisemitisme. Maar veel Kamerleden vonden dat niet krachtig genoeg.

De verstoring van het concert is "exemplarisch voor de opkomende Jodenhaat", vindt Kamerlid Van Zanten van BBB. "Het podium mag Joodse artiesten nooit worden afgepakt." Net als veel andere Kamerleden wilde ze weten wat het kabinet ertegen gaat doen.

Gräper zegde toe dat ze de kwestie aanstaande donderdag zal bespreken in de ministerraad. Ze gaat zelf alleen over de culturele sector, maar het gaat hierbij bijvoorbeeld ook over de openbare orde, waar de minister van Justitie over gaat. Ze verwacht dat het kabinet donderdag met een statement komt tegen het antisemitisme.

'Slappe reactie Gräper'

Veel Kamerleden vonden dat maar een slappe reactie. "U veroordeelt het wel, maar verder komt u niet. Ik hoor bitter weinig actie", zei Kamerlid Van Vroonhoven van NSC. De staatssecretaris is wel in gesprek met de sector, maar vroeg zich af wat ze verder kan doen dan theaters helpen met betere beveiliging, zoals GroenLinks-PvdA opperde. "Het is niet mogelijk om dit soort incidenten te voorkomen."

"Moet ik dan theaters gaan sluiten? Dat is ook niet het antwoord", zei Gräper. Het is volgens haar juist een belangrijke verworvenheid dat we een 'open' culturele sector hebben waar de dialoog gevoerd wordt. "Er is geen mogelijkheid voor dialoog met antisemieten, staatssecretaris", reageerde Kamerlid Ellian van de VVD. Hij vindt dat het kabinet moet garanderen dat alle voorstellingen met Joodse artiesten te allen tijde kunnen doorgaan.

Mars der Beschaving?

"Spreek je snoeihard uit", zei fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie. Ze richtte zich daarbij niet alleen tot het kabinet, maar ook tot de culturele sector zelf. Het is daar volgens haar "angstaanjagend stil". Dat waren veel partijen met haar eens.

BBB'er Van Zanten verwees naar de zogeheten Mars der Beschaving die de sector in 2011 organiseerde toen er bezuinigingen dreigden. "Waar is die mars nu?". Ze vond dat Gräper de sector daarop moet aanspreken. Volgens de staatssecretaris is het krachtiger als zo'n signaal door de sector zelf wordt georganiseerd.

Denk-Kamerlid Ergin wilde weten hoe Gräper bij de conclusie komt dat de zangeres het slachtoffer is geworden van antisemitisme. De mensen die het concert verstoorden, hebben gezegd dat ze dat niet deden vanwege haar Joods-zijn, maar vanwege haar steun voor de Israëlische actie in Gaza.

Maar volgens de staatssecretaris kan het gevolg van de verstoring zijn dat voorstellingen van Joodse artiesten als Lenny Kuhr afgelast worden uit angst voor ongeregeldheden. Nu al is de kaartverkoop voor andere concerten van haar stilgelegd. "Dan wordt ze vanwege haar Joods-zijn beperkt in haar kunstenaarschap en dat is antisemitisme."