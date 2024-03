Wat nu na statement voetbalsters? 'Vrees dat we lange adem moeten hebben'

Het is bijzonder dat er actie is vanuit alle speelsters van alle clubs, aldus Van den Heiligenberg. "Dit geeft aan dat het niet alleen maar gaat over 'ik speel bij Ajax en ik heb het goed', maar dat je wil dat de competitie als geheel gaat groeien. Als een Telstar sterker wordt, heeft iedereen daar baat bij."

Toch ziet ze, net als Koster, een risico ontstaan wanneer het een club niet lukt om de potentie van spelers en speelsters eruit te krijgen. "Als je denkt dat je als club niet mee kan, moet je je afvragen of je wel thuishoort in deze eredivisie."

De 8-12-16-staffel

Wat gebeurt er op de korte termijn? Op dit moment wordt onderhandeld over het verplicht aantal contractspeelsters. Dat zijn er nu vier, maar zou omhoog moeten via de staffel 8-12-16. Daarover beslist de KNVB in overleg met speelsters en clubs.

Maar wat als de puzzel niet wordt gelegd? Van den Heiligenberg: "Clubs die wel aan het investeren zijn, zijn bang dat ze investeren in een competitie die kapot gaat. Ze vrezen dat speelsters naar het buitenland vertrekken, omdat ze daar wel als fullprof aan de slag kunnen."

Afgelopen zondag ging ook Oranje-bondscoach Andries Jonker in op de actie.