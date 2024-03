'OM schoof doodsbedreiging vlak voor doodsteken supermarktmedewerker aan de kant'

De man die vorig jaar juni een 36-jarige medewerkster van een Albert Heijn-filiaal in Den Haag doodstak, belandde kort daarvoor onbehandeld op straat omdat een eerdere zaak tegen hem werd geseponeerd, blijkt uit onderzoek van Omroep West. Zo kwam hij ondanks een eerdere tbs-veroordeling snel weer vrij.

De dood van de vrouw leidde vorig jaar tot veel beroering, met name toen bleek dat L. een strafrechtelijk verleden had van overlast, agressie en psychische problemen. Hij was meerdere keren veroordeeld in binnen- en buitenland.

Zo legde in 2018 de rechter op Curaçao hem een tbs-maatregel op, maar die kon niet worden uitgevoerd omdat er geen tbs-kliniek op het eiland is. Nederland wilde de maatregel niet zomaar overnemen. Gevolg was dat L. zonder tbs-behandeling op straat belandde.

Met de dood bedreigd

Volgens Omroep West had het OM in Zeeland eind 2022 al de beschikking over het strafrechtelijk verleden van L., maar werd deze informatie over het hoofd gezien. Dat kwam omdat de informatie onderdeel was van een aangifte van een vrouw uit Middelburg uit dat jaar. Zij werd volgens de regionale omroep meerdere keren door L. met de dood bedreigd.

Voordat zij aangifte deed, ging zij volgens Omroep West op zoek naar informatie over L.. Op internet vindt ze een rapport van de psychiaters uit Engeland en de veroordeling tot een tbs-behandeling op Curaçao. Deze informatie voegde ze uiteindelijk bij haar aangifte.

Hoewel de aangifte in november al was gedaan, werd deze pas door het Zeeuwse OM in februari 2023 beoordeeld. Toen bleek L. al opgepakt te zijn voor een nieuwe bedreiging, dit keer van gemeenteambtenaren in Zwijndrecht.

Zaak geseponeerd

In plaats van de aangifte van de bedreiging, inclusief alle andere informatie die door de vrouw was bijgevoegd, naar de collega's in Rotterdam te sturen (waar Zwijndrecht onder valt), seponeerde het OM Zeeland/West-Brabant de zaak. "Op basis van de informatie van de politie was gebleken dat het rustig was rond L. en hij zat al vast voor een andere zaak", legt het OM uit aan Omroep West.

Het OM in Rotterdam wist hierdoor niets van de zaak in Zeeland of het strafrechtelijk verleden van L., en vervolgde de man alleen voor twee zaken in Zwijndrecht: bedreiging van gemeenteambtenaren en later ook voor de diefstal van een pak melk in een supermarkt en bedreiging van een medewerker.

De rechter veroordeelde de man uiteindelijk alleen voor bedreiging. De straf die L. kreeg was gelijk aan de tijd die hij in voorarrest had gezeten en dus kwam hij op vrije voeten. Nog geen twee weken later stak hij in de Haagse supermarkt de 36-jarige vrouw dood.

'Waarschijnlijk anders besloten'

De rechtbank in Rotterdam wees daarna naar het OM en het ontbreken van de informatie in het dossier op het strafblaf dat het OM bij de rechtbank had aangeleverd. Een woordvoerder van de rechtbank zegt tegen Omroep West dat de rechters waarschijnlijk anders hadden besloten, als de veroordelingen en tbs-maatregel uit het buitenland wel in zijn dossier hadden gezeten. Waarom het OM in Rotterdam deze informatie niet ook zelf heeft kunnen achterhalen, blijft onduidelijk.

Het optreden van het Openbaar Ministerie roept ook vragen op bij de Hoge Raad. De procureur-generaal is verantwoordelijk voor het toezicht op het OM en stelt een onderzoek in. Wanneer dit is afgerond is nog niet bekend.

"Over aangekondigde onderzoeken kunnen we geen mededelingen doen zolang ze nog lopen", aldus een woordvoerder. Ook de Inspectie Veiligheid en Justitie doet onderzoek naar het verleden van Jamel L..